Olga Lounová před odletem na africkou rallye prožívá obavy: Bojí se, že přestane kojit. Pochlubila se dcerou

Už pomalu stříhá metr a brzy vyrazí z nevlídného českého počasí do Afriky, kde ji čeká automobilová rallye. Zpěvačka Olga Lounová (42) se na jednu stranu nemůže dočkat, na druhou má trochu obavy.

"Už jsme připravení, auto už je na cestě. Je to výzva. Jedeme celá rodina i s malou dcerou, tak uvidíme, jak to všechno zvládneme. Výhoda je, že Ariannce nebudu muset dávat troje ponožtičky a teplé čepičky. Těším se, ale zároveň jsem napnutá," říká Super.cz Lounová.

Jednu z obav, které má, je kojení. Dcera už sice jí i pevnou stravu, ale na maminčino mlíčko je zvyklá večer před usnutím. "Takže se bojím, že se nám něco rozbije na cestě a nestihneme to včas. To je stresující, aby pak ještě maminčino prso chtěla. Ale snad to dobře dopadne. Některé ženy jedou třeba i na víkend, kdy mléko odstříkají, a pak plynule navážou. Já tedy bez malé nebyla ještě ani den," upřesnila s tím, dcera s ní byla například i na taneční soutěži, kterou vyhrála v Los Angeles.

"Cestování snáší dobře, je ráda mezi lidmi. Vždycky, když jsme nastupovaly do letadla, viděla jsem, jak se lidé bojí, ale na konci cesty ji milovali. Buď si hrála nebo spala," vyprávěla Olga, která si prý vystačí jen s jedním dítětem. "Jsme velká rodina, chci se věnovat Ariannce a práce je také hodně," uzavřela. ■