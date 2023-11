Šťastnou cestu, Jožko: Jakub Prachař zavzpomínal na démona Talentu Pátroviče (✝82)

Jakub Prachař a Jozef Pátrovič (vpravo) v Talentu FTV Prima

„Byl to démon. Já se na něj vždycky těšil. A patřil do naší show a myslím, že ho to bavilo. Tak šťastnou cestu, Jožko,“ vzpomínal Prachař. Nezapomenutelný byl i pro dalšího porotce Jaro Slávika (49).

„Na prahu sedmdesátky si řekl, že bude slavný. A byl. S Jožom odchází kus naší televizní relace. Odpočívej v pokoji,“ napsal.

Senior proslul jako neúspěšný zpěvák, který se do soutěže talentů neustále vracel a znovu a znovu zkoušel štěstí. Svými neustálými návraty ale způsobil, že se s ním porota po jeho vystoupení dokonce chtěla fotit. V roce 2019 se bývalý autobusák dokonce dočkal vzniku unikátní zlaté sošky se svou podobiznou, kterou v Talentu získávaly ty nejhorší výkony. Za jejím vznikem stál právě Jakub Prachař. ■