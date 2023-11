Rudé šaty a nejdelší blond hříva, jakou si kdy nechala narůst: Aňa Geislerová vypadala na křtu své knihy skvostně

Aňa Geislerová vypadala na křtu své knihy skvostně. Super.cz

"Psala jsem to tak strašně pomalu, že mi to trvalo déle. Říkala jsem si, že jednu knihu zvládne téměř každý, to se ještě nepočítá, a určitě musím udělat druhou. Tak to je ona," usmívala se. A co máme od povídek herečky, které to na křtu neuvěřitelně seklo a pochlubila se i nejdelší hřívou vlasů, kterou si kdy nechala narůst, čekat?

"Říkám, že jsou o těch zvláštních lidech, co bydlí u mě v hlavě. Pokud jde o inspiraci, posbírala jsem různé kousky, co jsem zažila nebo slyšela. Pak už je to fantazie, realita je tam jen homeopaticky," vysvětlovala. O autobiografickou tvorbu prý nejde. "Ale při psaní to jde vždycky z vás. Možná tam jsou věty nebo střípky událostí, které jsou ale ještě přemixované," upřesnila herečka, které opět knihu ilustrovala její sestra, s níž jsou prý duchovní dvojčata. V našem videu pohovořila i o své aktuální herecké práci.

Velkolepý křest povídkové knihy Co tě nezabije si nenechala ujít řada známých tváří, které můžete vidět v naší fotogalerii. ■