Jean-Claude Van Damme míří do Prahy. Známe jeho luxusní požadavky, těší se i Jágr

Jean-Claude Van Damme Foto: ČTK / imago stock&people / Christoph Hardt

Hollywoodský herec Jean-Claude Van Damme (63) míří do Prahy. Belgický šampion bojových umění a hvězda filmů Krvavý sport, Živý terč či Kickboxer se v úterý poprvé představí českým fanouškům v rámci večera s názvem Noc s legendou.

Na akci nebude chybět ani další legenda Jaromír Jágr (51). Toho se slavným hercem spojuje snímek Náhlá smrt, který se odehrává v kabině pittsburských Tučňáků v rozhodující sérii finále NHL. V rámci filmu se do branky Pittsburghu postavil i samotný Van Damme. A Jágr byl hvězdou Tučňáků.

„Tenkrát nám Jean-Claude Van Damme „píchnul“ v Pittsburghu, tak teď v Praze zkusím „píchnout“ já jemu. Mám rád tahle vtipná videa, a když on skočil na led, když jsme dostali gól a pak chytil nájezd, já skočím za ním na pódium,“ prohlásil Jágr, který se na akčního svalovce moc těší.

Jágra spojuje s JCVD film Náhlá smrt.

Večer v pražském klubu SaSaZu moderuje Marek Vašut (63). „Když to nebude Marku Vašutovi vadit (nerad bych dostal pěstí ve tmě), dám Van Dammovi i pár otázek. Moderátora jsem ještě nedělal,“ dodal natěšený Jágr. Samotný Vašut je Van Dammovým vrstevníkem.

„V 63 jsem na tom určitě hůř než Jean-Claude, který je o půl roku mladší než já. On má stále skvělou fyzičku. Já chodím jednou týdně do posilovny, jezdím na lyžích a jezdím na koni. Vidíte, to je otázka, na kterou se ho zeptám i já, kolikrát týdně cvičí,“ řekl Super.cz Vašut.

Ti největší fanoušci se navíc mohou těšit na večeři s Van Dammem, za niž někteří neváhají zaplatit statisíce. Jedná se o „tajnou“ večeři jen pro čtrnáct lidí. K mání je formou aukce, kde nejnižší nabídka je za 20 tisíc korun, reálně se ale vyšplhá na mnohem víc.

„Jedná se o exkluzivní zážitek a tomu také odpovídá jeho hodnota. Večeře v pětihvězdičkovém hotelu s legendou akčních filmů je jednou za život a někdy ani to ne. Zájem je obrovský a musíme pečlivě vybírat,“ uvedl promotér akce Petr Větrovský s tím, že zbývají čtyři místa. Podle něj se do Prahy chystají hercovi fanoušci z Bratislavy, Vratislavi, Varšavy nebo Berlína.

A jaké má Jean-Claude Van Damme požadavky? Do Prahy přiletí soukromým tryskáčem a bydlet bude v pětihvězdičkovém hotelu. Herec prý požaduje zabezpečení na nejvyšší úrovni včetně doprovodných vozidel bodyguardů. ■