Neuvěřitelná Joan Collins (90)! Koupačku na Barbadosu si užívá v bikinách s kytičkami s o 32 let mladším manželem

Joan Collins a Percy Gibson si vychutnávají krás karibského ráje... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kdo by čekal, že Collins si ve svém věku už dávno užívá nicnedělání a zaslouženého důchodu, byl by na omylu. Herečka je totiž velice činorodá a ani večírky jí nejsou cizí. Loni se také například blýskla v jedné z hlavních rolí ve filmovém muzikálu Tomorrow Morning a nedávno vydala své knižní memoáry s názvem Behind The Shoulder Pads, kde se svěřila s řadou pikantností ze svého života.

Ten má představitelka potvory Alexis ze seriálu Dynastie skutečně bohatý a rozhodně se má se čtenáři o co podělit. Talent na psaní mají ostatně zřejmě také v rodině. Její mladší sestra Jackie Collins, která v roce 2015 podlehla rakovině prsu, byla velice slavnou spisovatelkou románů. Napsala jich celkem 32, přičemž všechny z nich se staly bestsellery.

Joan Collins, která je zároveň trojnásobnou maminkou, se za herce Percyho Gibsona provdala roku 2002. Toho pravého přitom našla až na pátý pokus, předešlá manželství skončila rozvodem většinu do pár let. Pouze se svým třetím mužem Ronem Kassem, jenž byl mimo jiné manažerem skupiny Beatles, zůstala jedenáct let. S Percym jim to ovšem klape už více než dvě dekády a jejich manželství by jim jistě mohli mnozí závidět. ■