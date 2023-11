Tohle tělo si hýčká Jiří Langmajer. Adéla Gondíková ukázala své křivky v sexy outfitu

Adéla Gondíková ohromila v róbě, která zvýraznila její křivky Super.cz

Adéla Gondíková (50) patří k těm šťastným ženám, které na svůj věk rozhodně nevypadají. Pyšní se také křivkami, které by jí mohly závidět i o mnoho let mladší ženy, než je právě moderátorka.

O to více nás překvapilo, když nám Adéla prozradila, že vůbec necvičí. „Velmi ráda bych to dělala, ale chodím se psem, to je jediné, co dělám. Každý den ráno vstanu a říkám si, že dneska začnu cvičit, začnu běhat, posilovat, aby to tělo nechřadlo. Ale nevím, zdali se to dá ještě zachránit,“ smála se Adéla během rozhovoru pro Super.cz.

Když se podíváte na její sociální sítě, vypadá to, že s manželem Jirkou Langmajerem (57) neustále chodí někde po horách. „To jen tak opravdu vypadá. Tenhle internetový svět je úplně jiný než ten normální. My někam vyjedeme a pak to vypadá, že jsme tam furt. Mám velmi ráda chození po horách. Baví mě ty procházky, že je to nejméně namáhavé, když chodí člověk svižně, tak má to kardio, ale musím začít cvičit. Zítra začnu!“ dodala se smíchem Adéla Gondíková.

My si s moderátorkou povídali na tiskové konferenci ke Galakoncertu Orchestru Karla Vlacha a hostů, který bude už podruhé moderovat a proběhne 13. prosince v pražském Kongresovém centru. Na jaře během moderování i zazpívala a zatančila. Jak to plánuje nyní? „To jsem předvedla muzikál, kde jsem hrála. Ale já se tomu strašně bráním, protože nemám čas na přípravu a hrozně mě to stresuje. Taneček mi zas tak nevadí, ale zpěv je pro mě problematický,“ smála se Adéla Gondíková. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. ■