V obchodě s kuřaty zažila výsměch kvůli roli v pornofilmu. Dnes vypadá úplně jinak a vydělává statisíce měsíčně

Za tři roky u kuřat si Kylie Rocket nevydělala ani na dovolenou. Dnes si žije svůj sen. Profimedia.cz

Se svým příběhem, kterak holka pro všechno ke 'štěstí' přišla, se pochlubila teprve dvaadvacetiletá Kylie Rocket z Floridy, která sekla s prací v obchodě s kuřaty, kde se během své osmihodinové směny starala o úklid, zásobování řízení ostatních zaměstnanců. To vše za minimální mzdu, kdy pobírala třináct dolarů za hodinu. Jednoho dne se však rozhodla, že chce od života víc...

Kylie potřebovala přijít k ‚rychlým prachům‘, jelikož se toužila přestěhovat do Kalifornie. Na internetu tak začala hledat vedlejší zdroj příjmu a brzy získala malou roli ve filmu pro dospělé. Vidině tisíce dolarů za den neodolala. To se ovšem na malém městě, kde bydlela, rychle rozkřiklo.

„Byla jsem z malého města a od svých patnácti pracovala ve stejném obchodě s rychlým občerstvením Chick-fil-A v Orange Parku na Floridě. Po třech letech jsem ale stále neměla peníze na dovolenou nebo pěkné nové oblečení. Vždy jsem pracovala a šetřila, jen abych si vydělala na účty,“ začala vyprávět mladá žena.

„V té době jsem sledovala spoustu modelek na Instagramu, a když mi bylo osmnáct, začala jsem zjišťovat, s kým bych mohla mluvit o práci v oboru. Pak mě kontaktoval někdo, kdo mě pozval na natáčení scény do filmu pro dospělé, platba byla tisíc dolarů. Takže jsem do toho šla. Vrátila jsem se do obchodu s kuřaty a začaly problémy," pokračovala.

„Když se drby začaly šířit, byla to pro mě noční můra, lidé za mnou chodili do obchodu a křičeli jméno mé postavy z filmu. Můj šéf to zjistil a společnost ve mně ztratila důvěru. Byla jsem z toho v depresi. Z pozice trenérky, která zvládá zabalit 24 sendvičů během čtyř minut, jsem se stala zdrojem velkého vtipkování,“ konstatovala Kylie, která se nakonec rozhodla s prací seknout a inspirovat se glamour modelkami v online světě.

Dnes má na Instagramu sama početný zástup fanoušků čítající více než 350 tisíc lidí a podle svých slov si přijde na tisíce dolarů týdně. Výsměch, kterému čelila po provalení působení v lechtivém filmu, jí tak nakonec pomohl nakopnout život tím správným směrem. Alespoň v očích Kylie... ■