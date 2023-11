Dáda Patrasová o zákeřné rakovině Aničky Slováčkové: Dala bych svůj život za to, aby se uzdravila

Dáda Patrasová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Herečka Dáda Patrasová (67) prožívá se svým manželem Felixem Slováčkem (80) hodně náročné období. Ač spolu měli v minulosti velké sváry, není to nic proti tomu, když musí řešit vážné zdravotní problémy své milované dcery. Anička Slováčková se už podruhé pere se zákeřnou rakovinou.

Patrasová i Slováček se jí snaží pomáhat, jak se dá, a být jí nablízku. „Anička si tu nemoc prožívá podruhé a podruhé udeřila velmi špatně, chtěla bych poprosit všechny, aby ji podporovali v myšlenkách a srdcích,“ nechala se Patrasová slyšet v Blesku.

Herečka se ve společnosti téměř neobjevuje, výjimku udělala na posledním rozloučení s textařem Eduardem Krečmarem, kde se ke své dceři poprvé vyjádřila. Ona i její manžel Felix by udělali cokoliv pro to, aby se Anička uzdravila.

„Anička je moc statečná a snaží se prostě žít, jak se dá. Dala bych svůj život za to, aby se uzdravila,“ dodala emotivně Patrasová. To samé by udělal i její manžel Felix Slováček.

„Jako pro tátu je pro mě prostě strašný, že mám nemocnou dceru a nemůžu jí pomoci,“ řekl nedávno Super.cz. „Vídáme se tak, jak Anička potřebuje. Jsem pro ni neustále k dispozici,“ dodal. ■