Neviděli se 49 let od filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: Takhle teď vypadají Marta Vančurová s Luďkem Sobotou

Marta Vančurová se po 49 letech viděla s Luďkem Sobotou. Promluvila o svém životě.

Je to neuvěřitelných 49 let od vzniku filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde hrála plachou laň Blanku. Herečka Marta Vančurová se po dlouhé době objevila ve společnosti a poprvé od natáčení se potkala i se svým filmovým partnerem Luďkem Sobotou (80). "Opravdu jsme se skoro těch padesát let neviděli," řekla Super.cz.