Pestré make-upy a transformace do jiné identity. Ondřej Brzobohatý řekl, proč se mění v drag queen

Ondřej Brzobohatý Michaela Feuereislová

Hudebník Ondřej Brzobohatý (40) promluvil o své zálibě v takzvaných drag queens, (je to většinou muž, který svým oblečením a chováním karikuje ženu, a to pro zábavu nebo s uměleckým cílem - pozn. red.) Zatímco jeho předchozí manželka Taťána Kuchařová (35) nechtěla, aby se o jeho koníčku veřejně vědělo, jeho současné ženě Daniele Písařovicové (44) to vůbec nevadí.