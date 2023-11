Dara Rolins promluvila o vztahu s dcerou: Lolu láká svět. Když není týden doma, strádám

Dara Rolins promluvila o velkých ambicích své krásné dcery Loly. Super.cz

Zpěvačka Dara Rolins (50) má ve své dceři Lauře Homolové věrnou kopii. A to nejen, co se týče půvabu, ale také ambicí. Ty sbírá podle Dary nejen od ní, ale také svého otce Matěje Homoly či Dařina partnera Pavla Nedvěda (51).

„I kdyby nechtěla, tak se to v té rodině na ni lepí ze všech stran. Vidí, že jsme všichni velmi aktivní. Ať už její táta Matěj, který cestuje a dělá fantastická cestopisná videa, píše, fotí a pracuje se dřevem. Navíc má po boku i Pavla, což je další fenomén a člověk, který stojí za obdiv a respekt. Tím, že je Laura ve věku, kdy ty věci vnímá, tak si to uvědomuje,“ svěřila se Dara Super.cz na představení vlasových produktů, které tvořila právě s Lolou.

„Pro takhle mladého člověka je to výzva, když vidí, že to ti lidé někam v životě dotáhli a jsou pracovití. Myslím si, že je to motivace a doufám, že to v ní probouzí ty správné energie,“ doplnila Dara.

Jakým směrem se Dařina patnáctiletá dcera přesně vydá, je zatím otázkou. Ale velmi ji láká zahraničí.

„Uvidíme, jakým směrem se vydá. Bude studovat ještě tři roky a pak se vydá na nějakou vysokou školu. Vypadá to, že chce do světa studovat jazyky. Baví ji v tomto věku spousta věcí, což je správně. Netroufám si říct, co přesně bude dělat, ale podpoříme ji v čemkoliv smysluplném. Má i spoustu sportovních koníčků, tak se necháme překvapit,“ prozradila slovenská diva, která už se tedy pomalu, ale jistě připravuje, že její jediné dítě také jednou vyletí z hnízda.

„Už teď se na to připravuji a zkoušíme si to. Stačí, když není doma víc než týden, a už mám strádání, naháním ji a píšu, že mi schází, ale naštěstí spolu máme hezký a zdravý vztah. Umíme se respektovat, i tu svoji samotu a existenci. Já dám nádech a výdech a jsem klidná máma, moc neprudím, nestresuji a mám respekt. Tak, jak jsem to udělala i já, tak se jednou Lola rozhodne odejít, ale zatím je to pořád daleko a myslím si, že i ona je hodně rodinný typ a má nás kolem sebe ráda. Takže si nemyslím, že počítá dny do chvíle, kdy z domova vystřelí,“ dodala s úsměvem. ■