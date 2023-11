Nový vodník na scéně: Přitroublý Lukyn z Agrometalu se bude v pohádce líbit ženám, které mají rády dlouhovlasé rockery

Lukáš Příkazký se stal vodníkem. Super.cz

To, že diváci mají spojenou postavu vodníka zejména s Josefem Dvořákem (81), naposledy pak s Lukášem Pavláskem (45) v pohádce Zdeňka Trošky (70) Zakleté pírko, neřešil. "Vím, že s panem Dvořákem vodníka spojují, ale nevybavuji si, že bych ho někde viděl. A že vodníka hrál i Lukáš Pavlásek, jsem ani netušil," řekl Super.cz.

"Každopádně jsem nechtěl, když už si mám zahrát vodníka, aby to byla úplná klasika, což v mých očích byly červené bambulky a zelená tvář. A pan režisér mě ujistil, že touhle cestou určitě nepůjdeme," vysvětloval Lukáš, jehož pohádkový zjev určitě ocení zejména dámy, které mají rády dlouhovlasé rockery. Nám připomněl zpěváka Daniela Bártu (53) ve filmovém zpracování Kytice. A možná připomíná i Kurta Cobaina. Nosí totiž dlouhou paruku, v níž krátkovlasému blonďákovi přibude jistá dávka sex appealu.

Během natáčení musel Lukáš zvládnout i náročné scény, kdy se natáčelo pod vodou. "Bylo to složité i proto, že jsem měl jen dvě sady kostýmů, takže jsme to museli zvládnout maximálně napodruhé. Točili jsme i v bazénu s potápěči. Ale já to miluju. Mám radši akci, než být zavřený někde ve studiu," uzavřel s tím, že by si klidně vodníka zahrál znovu. ■