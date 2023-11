Lela Ceterová se odvázala v pořádně sexy kostýmku: Také přiznala, že dostala lukrativní nabídku na zápas v kleci!

Lela Ceterová promluvila o divokém víkendu i nabídce jít se bít do klece. Super.cz

Lela Ceterová (34) o víkendu poprvé navštívila turnaj organizace Clash of the Stars, kde byla se svým manželem Karlosem Vémolou (38) a přáteli podpořit jednoho ze zápasníků.

Sama Lela si bojové sporty zamilovala, avšak ona sama by do klece nikdy nešla, ač už právě od organizace dostala lukrativní nabídku.

"Dřív jsem se o bojové sporty vůbec nezajímala. Přišlo to, až když jsem poznala svého manžela, a baví mě to. Nabídku jsem už dostala, ale nepřijala jsem ji. Já jsem prostě žena a máma dvou dětí. Nehodí se to,“ prozradila známá blondýnka, která si stejně jako minulý rok nenechala ujít ani pořádnou halloweenskou party, kam se tentokrát převlékla za sexy Zlobu.

"Byla to dlouhá jízda a bylo to fakt super. Miluju kostýmy a všechno kolem. Je potřeba si jednou za čas vyhodit z kopýtka. Byla to bomba,“ řekla s úsměvem a zároveň lehce naznačila, že se fanoušci mohou těšit na její nový projekt, který připravuje. „Zatím je to tajné, ale je to spojené s mojí osobou,“ dodala. ■