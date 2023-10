„Vrásky úplně všude.“ Dominika Mesarošová po delší době zveřejnila odhalenou fotku a musela se vypořádat s haterem

Dominika Mesarošová Foto: archiv D. Mesarošové

Dříve platila za sexbombu, teď je z ní máma, která nemá zapotřebí servírovat svým sledujícím každý den tři odhalené fotografie. A to i přesto, že má stále perfektní postavu, kterou si udržuje pravidelným cvičením. Nedávno byla se svým pětiletým synkem Eliánem v Maroku, odkud nejspíš pochází i nejnovější snímek, který zveřejnila. Na něm leží na pláži v bikinách, popíjí drink a fanoušky nechává nahlédnout přímo na své vnady. Většina z nich si všimla hlavně krásné postavy, jeden z nich si ale rýpnul do vrásek podnikatelky.

„Luxusní přípravky. Luxusní salóny. A vrásky úplně všude. To je divné, ženy. Že by opět jen dobrý byznys?“ Dominika by samozřejmě na takový příspěvek nemusela vůbec reagovat, ona ale odpověděla s lehkostí. „Ve 40 jsou vrásky už sexy,“ řekla. Sledující se ale nedal a rýpal dál. „Ve 38! Tak na to, že máte celý život jak v pohádce, nejlepší přípravky, plastické operace, kosmetické salóny, nejlepší stravu a jen jedno dítě, je to trochu divné. Že by to všechno přece jenom nefungovalo a genetika stejně udělá své i přes spoustu vyhozených peněz?“ rýpal dál. To už ale nevydržela další sledující a přidala svůj názor. „Není, jak si píchnout do živého, že? Nebo závist? Nebo nějaký hejt? Dominika vypadá úžasně, na svůj věk ideálně,“ napsala.

Ke svému věku se Dominika vyjádřila i nedávno, když k jinému snímku na sociální síti přidala citát Coco Chanel. „Věk u ženy není důležitý. Můžete vypadat božsky ve dvaceti, být stále krásná ve čtyřiceti a zůstat okouzlující po zbytek života.“ Případným haterům by tak bylo nejlepší doporučit, že když se jim fotky na jejím profilu nezdají, tak ho také nemusejí sledovat. ■