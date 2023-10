Pártlová za úchyla kříženého s Trumpem a její přítel za štětku. Mrkněte, jak si slavní v Česku poradili s Halloweenem

Martina Pártlová a Josef Vařeka Foto: archiv M. Pártlové

Svátek Halloween už si posledních pár let vymetá cestičku i do našich luhů a hájů. Převléct se jednou za rok do vtipného kostýmu baví čím dál více lidí a výsledky jsou často velmi zábavné. Podívejte se, jak si s původně keltským lidovým svátkem poradili slavní.