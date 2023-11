„Vyloženě se mi vysmívá!“ Ondřej Brzobohatý promluvil o manželství. Překvapí vás, v čem ho manželka Daniela musí krotit

Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá, dříve Písařovicová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Je to už více než měsíc, co si Ondřej Brzobohatý (40) a Daniela Písařovicová (44) řekli ano a stali se manželi. Svatbu měli v Itálii půl roku po zásnubách. Hudebník se nyní rozpovídal o jejich každodenním životě.

„Svatba proběhla úspěšně a moc mile, v kruhu nejbližších a přátel. Daniela se mi směje, ale mě to baví. Když mám nějaký ego-záchvat, vyloženě se mi vysmívá,“ svěřil se Ondra v show 7 pádů Honzy Dědka a následně uvedl příklad, jak to myslí.

„Máme chaloupku na Slapech a já jsem měl klávesy v autě. Jeli jsme na Slapy, narvané auto věcmi. A Daniela mi říká, že už mám ty klávesy asi týden v autě a jestli je nechci vzít domů, proč bych je vezl i na ty Slapy. A já jí na to řekl a jsem úplnej kretén, že jsem to řekl: „Jasně, že si je vezu na Slapy. Tak snad jsem skladatel!“ Vedle bylo ticho a po chvíli vyprskla smíchy. A od té doby, cokoliv takového řeknu, mi Daniela řekne: „Tak snad jsi skladatel!“ popsal tak své ego-záchvaty, jak tomu sám říká.

Toho, že je hudebníkem, využíval i jako puberťák na táborech. Balil na to holky. „Hrál jsem klasicky Nedvědy a Presleyho, kterýho jsem miloval celý dětství. Samozřejmě ne anglicky, ale nějakou svahilštinou, kterou jsem si vymyslel. To jsem dal, nejenom, že si holky myslely, že umím brilantně anglicky. Měl jsem pak plnou chatičku holek, které mi dávaly pusy. Tehdy jsem si uvědomil, že hudba je mocná. Že stačí zahrát pár akordů a ty holky to baví. Mně se vždycky líbily ženy. Moc,“ doplnil Ondřej Brzobohatý. ■