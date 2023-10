Soukup potvrdil zápas s Psychopatem a promluvil o penězích i soukromí: Teď to není dobré období, řekl

Jaromír Soukup Profimedia.cz

A je to oficiální! Jaromír Soukup (54) kývl na zápas pod organizací Clash of the Stars, kde by se mohl utkat už příští rok s kontroverzním Alešem „Psychopatem“ Bejrem, který v minulosti mediálního magnáta napadl rovnou během televizního přenosu.

„Potvrdil jsem to. Jestli bude chtít Aleš v únoru boxovat, tak budeme boxovat,“ řekl Super.cz Jaromír Soukup, který má s boxem bohaté zkušenosti, i co se týče zápasů. „Je to už deset let, co jsem měl poslední zápas. Teď ale trénuju a cítím se dobře,“ podotkl.

Tento zápas nebude pro Soukupa otázkou peněz, které jsou pro některé účastníky Clash of the Stars tou největší motivací. Některé odměny se mohou pohybovat i kolem půl milionu korun. Jaká částka poputuje k Jaromírovi, je otázka.

„My jsme se o penězích nebavili, a jestli nějaké budou, tak je určitě dám na nějaké hezké prospěšné účely. Určitě si je nenechám, tady by šlo o zábavu,“ řekl Soukup.

Co se týče soukromí, tam už to tak růžové není. A to zejména kvůli nedávnému rozchodu s Agátou Hanychovou (38). „Teď to není dobré období, co k tomu mám říct,“ dodal Soukup. ■