„Ubohé. Překvap nás a jednou se obleč.“ Heidi Klum zveřejnila nahou fotku a strhla se lavina hejtů

Heidi Klum Profimedia.cz

Heidi Klum toho ve svém životě jako modelka dokázala opravdu hodně, a i když už oslavila padesátku, její tělo je stále výstavní. Což blondýnka dobře ví a ráda jej vystavuje při každé možné příležitosti. Obléká sexy outfity, s dcerou Leni promuje značku spodního prádla, což se mimochodem také v očích veřejnosti nesetkalo zrovna s úspěchem, a čas od času se nechá vyfotit úplně nahá. Teď s fanoušky sdílela snímek na růžovém gauči, na kterém leží zcela „na Evu“ a ňadra si zakrývá rukama. Zatímco na svém profilu už má modelka komentáře dávno zablokované, pod články, které se o ní píší, si zrovna chválu přečíst nemůže. Naopak, lidem už její časté odhalování začalo spíš vadit.

Heidi zapózovala nahá.

„Nikdo nemiluje Heidi tolik jako Heidi,“ zní například jeden z mírnějších komentářů v magazínu Daily Mail. „Sakra, musí ti být hodně přes padesát. Překvap nás a jednou se obleč,“ vyzývá ji jiný. „Proč si tahle žena myslí, že je úchvatná? Nikdo jiný si to nemyslí,“ píše třetí. „Naprosto zbytečné. V lepším případě je to exhibicionismus, v horším je to ubohé,“ komentuje další. Mezi desítkami komentářů se snad nenajde jediný, který by modelku chválil. Jí ale nejspíš jde hlavně o to, aby svými snímky přitáhla pozornost, což se jí zatím vždy podařilo. ■