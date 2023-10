První slova Ivany Chýlkové a Jana Tománka po konci ve StarDance: Dojemná poklona i reakce na přísnou porotu

StarDance opustili Ivana Chýlková a Jan Tománek. Super.cz

Třetí kolo taneční show StarDance bylo posledním pro herečku Ivanu Chýlkovou (60) a tanečníka Jana Tománka (52). Ač konec tohoto tanečního páru spoustu diváků i účinkujících dojal, sama Ivana smutek necítí. „Pro mě je to radostné, že jsem se toho mohla zúčastnit, a ještě jsem si zatančila,“ svěřila se herečka Super.cz krátce po přenosu. „Já se to snažím vidět stejně. Těch večerů tady jsem zažil spoustu, každý je pro mě zážitek,“ doplnil Jan Tománek.

Ivana a Jan předvedli během posledního večera quickstep, za který si vyslechli kritiku od odborné poroty, v tanci prý nebylo dost energie, což Ivana cítila jinak.

„Vůbec ne, já jsem vydala veškerou energii, kterou mám. Samozřejmě jí nemám tolik, jako jsem měla ve dvaceti letech, nicméně v šedesáti mám pocit, že mám energie dost, a tu jsem tam dala,“ řekla herečka, které taneční partner složil poklonu.

„Něco ze zákulisí: když dostanete takovou babu, jako je Ivana, která si přes svůj věk nestěžuje, nic ji nebolí, jde na ten trénink, kdykoliv potřebujete, a dá do toho maximum, tak je ta práce radost. Ač je to zvláštní, lidé tady pláčou, jsou smutní a dojatí, my jsme do toho projektu šli, protože jsme chtěli být součástí, a někdo vypadnout musí, tak to je,“ prozradil Honza, který od Ivany dostal trofej jako pro vítěze. „Není pro mě výraznější tanečník mého života, než je Honzíček,“ podotkla oblíbená herečka. ■