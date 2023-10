Soukupa vybučely tisíce lidí, pak létaly ostré rány a nadávky: Mediální magnát byl v centru drsné potyčky

Jaromír Soukup se dřív nebo později utká pod křídly Clash of the Stars. Profimedia.cz

Šestý galavečer organizace Clash of the Stars opět přinesl mnoho sportovních i bizarních zápasů. Také tentokrát organizace navnadila fanoušky na další zajímavé zápasy.

V bitvě se dřív či později dokonce představí i mediální magnát Jaromír Soukup (54). Jeho soupeřem by měl být velmi kontroverzní Aleš „Psychopat“ Bejr.

Moderátor Jakub Jíra možná očekával, že tento zápas oznámí s klidem, k tomu ale nedošlo. Prvně se Jaromír Soukup dočkal vybučení od fanoušků, a když ho moderátor vyzval ke slovu, tak mu do řeči skočil právě Psychopat Bejr, kterého razantním zásahem uklidnila až ochranka.

„Nemám s ním žádný problém. Za mě je to sportovec, který celoživotně boxoval,“ řekl o Soukupovi budoucí soupeř.

Avšak svého dalšího rivala, samotného promotéra organizace Clash of the Stars Tomeše Linh Le Syho, potrápil o něco víc. Nejenže ho rasisticky urážel, ale také mu dal pěstí přímo do obličeje. Agresivního Psychopata Bejra proto ochranka ihned vyvedla. ■