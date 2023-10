Mirek Šimůnek znovu po třech letech poklekl před partnerkou a konečně do toho praští! Máme exkluzivní informace o svatbě

Mirek Šimůnek s partnerkou Alicí Super.cz

"Svatba určitě bude, už brzy. Už nám pracovní věci dopadly, jak měly, snad už bude lépe a lépe," řekla Super.cz Alice Tobiášová. " Před pár dny jsem poklekl podruhé, teď už to dopadne. Půjdeme do toho za pár měsíců," doplnil Mirek Šimůnek.

Veselka se bude konat na jaře, v Čechách to ale nebude. "Budeme se brát v zahraničí. U moře, bude hezky. Bude to v Evropě. Nebude to jiný kontinent," prozradila Alice. "Zajistili jsme vše, co je potřeba. Celé letadlo přátel to nebude, nějací přátelé s námi ale poletí," doplnil ji Mirek.

Alici překvapivě na prsteníčku levé ruky chyběl zásnubní prsten. "Zásnubní prsten mám v bance. Je to strašný, ale je to tak. Hodně mi padal z prstu, jak bylo chladnější počasí, tak jsem se bála, že bych o něj přišla. Nosím ho na výjimečnější přiležitosti," dodala na párty nové zubní kliniky v Brně. ■