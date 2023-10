Nenávist, která nezná mezí. Fanoušci Britney Spears se po Timberlakovi nelítostně pustili do jeho ženy Jessicy Biel!

Britney svým odhalením způsobila nepříjemnosti zpěvákovi i jeho ženě.

Vydání knihy Britney Spears (41) ve světě odstartovalo vlnu hejtů proti Justinu Timberlakovi (42). Zpěvačka totiž přiznala, že ji měl donutit k potratu. Poté, co si na své sociální síti vypnul komentáře, se fanoušci zpěvačky pustili i do jeho ženy.

Herečka a modelka Jessica Biel si určitě nikdy nepomyslela, že se jako manželka slavného zpěváka Justina Timberlaka jednou stane terčem kritiky. Jejich vztah začal být veřejný v roce 2007, vzali se v roce 2012 a mají spolu dva syny jménem Silas (8) a Phineas (3). Už léta si navzájem vyznávají lásku, teď ale ve svazku došlo na „být spolu v dobrém i ve zlém.“ Timberlakova dávná láska Britney Spears totiž do světa vypustila bombu, která má skutečně velký dosah.

Ve svých memoárech popsala nejen vztah se zpěvákem, ale i to, že s ním ve svých osmnácti nebo devatenácti letech otěhotněla, Justin ale nechtěl být tak brzy otcem a tak v podstatě Britney donutil k potratu. Olej do ohně ještě vlila tím, že uvedla, že kdyby bylo jen na ní, určitě by si dítě nechala. V tu chvíli se na Timberlaka snesl neuvěřitelný hněv všech příznivců Britney Spears a nejen jich. V Americe je totiž téma potratů dost ožehavé. Zpěvák už tlak nevydržel a ve čtvrtek si vypnul komentáře na své sociální síti.

To ale netušil, že nenávist stejně musí někde vyvěrat a hateři se od něj přesunuli na instagramový účet jeho manželky Jessicy Biel. A to i přesto, že sama Britney nedávno na sociální síti uvedla, že knihou nechtěla nikoho pošpinit. „Jak můžeš být s mužem, který zničil psychiku své bývalé přítelkyně?“ píše jeden. „Nikdy jsem nepochopila, co jsi na něm kdy viděla,“ píše další. „Proč s ním zůstáváte? On vás podváděl, ne? Nechápu to,“ rozčiluje se třetí. „Smutné, že chcete jen tak přejít něčí traumata z minulosti,“ dodává čtvrtý. Je jasné, že nejen Justin, ale celá jeho rodina prožívá v těchto dnech velmi těžké chvíle. Tak snad se časem velmi rozčeřené vody, které odhalení způsobilo, opět uklidní. ■