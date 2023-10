Největší miláček Love Islandu se svlékl a vypsal se z nešťastné lásky! Lu nazpíval píseň, která vás chytí za srdce

Největší miláček Love Islandu se vypsal z nešťastné lásky! Lu po odchodu z vily nazpíval neuvěřitelně smutnou píseň Video: Lu

Píseň vznikla ještě před jeho působením v Love Islandu, teprve nyní ale spatřila světlo světa. Odhadl by to ale málokdo. V klipu jako by se Lu vypsal ze své lásky k Adrianě, která ho v Love Islandu poslala k vodě a kvůli neopětované lásce dobrovolně reality show opustil.

"Přišlo období, kdy mě kontaktovala žena z mé minulosti a ve mně se začaly odehrávat zvláštní pocity. Uvažoval jsem, či je správné pokračovat v komunikaci. Rozhodl jsem se nepokračovat, s ohledem na naši minulost. Cítil jsem se zvláštně několik dní a tento pocit odešel, až když jsem byl ve studiu a mohl své pocity dát do hudby. Je pro mě neuvěřitelné, že skladba, která vznikla před rokem, se velmi hodí k současné situaci," řekl Super.cz Lu.

"Budu rád, jestli někomu pomůže a najde v ní též sílu, protože tato písnička mi dává sílu. Aby mohlo něco začít, něco starého musí nejdřív skončit," dodal Lu. ■