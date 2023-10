Šok před branani finále reality show! Vypadla největší kočka Love Islandu

Tahle kráska sice vypadla, nijak jí to ale nevadí. TV Nova

I když nevyhráli, mají velké plány. Jedním z nich je stěhování do Prahy. Největší změna to bude pro půvabnou Slovenku. "Nejaktuálnější asi je, že spolu budeme pokračovat i v Praze, ideálně hned po tom, co opustíme tuhle zlatou klícku," řekl Honza. "Nejdříve bychom chtěli jít do Prahy spolu a být chvilku sami, strávit spolu pár dní a potom samozřejmě pojedu do Bratislavy pozdravit i svou rodinu," doplnila Paulína.

Z vypadnutí před branami finále smutní nebyli. Jejich výhrou je, že našli jeden druhého. "Nakonec to bylo úplně super. Každé překvapení mi samozřejmě vyrazilo dech, protože jsem nikdy před tím nic takového nezažila, a jsem extrémně vděčná za to, že si Honza pamatoval i takové drobnosti, které jsem řekla asi jen jednou," řekla Paulína. "Já jsem byl úplně ohromenej tím, jak to nakonec všechno krásně dopadlo," dodal Honza, který o Paulínino srdce velmi bojoval.

Během reality show se ukázalo, že na Paulínu na Slovensku čeká jiný muž. V posteli se Honza své partnerky zeptal, zda k němu má stále city. Paulína mu nedokázala odpovědět. I přes rozpačitý rozjezd si k sobě s Honzou ale našli cestu a během posledního měsíce už měla krásná Slovenka, která bojovala i o titul Miss, jasno. Svůj život chce spojit s Honzou. ■