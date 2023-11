Další troufalec, který v Talentu zpíval hit Karla Gotta. A výsledek?

Pan Vladimír zazpíval v Talentu píseň od Karla Gotta. FTV Prima

Hned v dalším nedělním díle se pro změnu do hitu Jdi za štěstím pustil padesátiletý správce majetku Vladimír Pagáč. Toho do Talentu přihlásila manželka, protože si myslí, že dobře zpívá, a tak by to měl ukázat i hvězdné porotě ve složení Jaro Slávik (49), Marta Jandová (49), Jakub Prachař (40), Diana Mótová a Štěpán Kozub (27).

Pan Vladimír přiznal, že zatím zpíval jen pro svou ženu a jedná se o jeho první vystoupení před publikem. „I doma zpívám na mikrofon, sousedům to ale nevadí, protože také dělají nepořádek, myslím si ale, že přišel čas vyzkoušet zazpívat i před publikem,“ nechal se slyšet sympatický padesátník. Jak mu to šlo, se podívejte ve videu. ■