Nepříjemná infekce i drsná rivalita mezi soutěžícími: Nádherná Češka Sophia Osako bojuje o světový titul krásy

Kráska s japonskými kořeny je velkou favoritkou na absolutní vítězku. Foto: se souhlasem Miss Czech Repulic

„Sophia strávila ve Vietnamu 3 týdny a za celou dobu soutěže se několikrát dostala mezi užší výběr v doprovodných soutěžích. Například i v hlasování mezi státy na základě hlasů od fanoušků byla v top 5 a měla možnost mít osobní interview s prezidentem Mr. Nawatem, které sleduje celý svět,“ svěřila se pro Super.cz ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (34), která věří v další úspěch pro Českou republiku. V minulých letech se na stupni vítězů umístila Mariana Bečková nebo Nikola Uhlířová. „Snad se nám to podaří i letos. Sophia je mezi fanoušky velmi favorizována,“ svěřila se Taťána Makarenko s tím, že už Sophia pocítila rivalitu na vlastní kůži.

„Konkurence tady je, také tím, že je Sophia jedna z favoritek na vítězku. Na začátku byly kamarádky s jednou soutěžící, a když se řešily nějaké věci, tak se Sophii ztratil telefon. Hledala ho několik hodin a v brzkých ranních hodinách se zjistilo, že ho má ta holka u sebe v kabelce, na světových soutěžích se tohle zkrátka stává,“ prozradila.

Sophia neměla nástup do světové soutěže úplně jednoduchý. Potýkala se totiž s nepříjemnou zdravotní indispozicí. „Během tréninků v Thajsku si odřela páskem od bot nohu. Dostala se jí tam infekce, která se jí dostala i dál do těla. Pochopili jsme, že je to vážné a báli se, aby neměla otravu krve. Doktor jí předepsal antibiotika a zlepšilo se to. Zůstala pár dní na pokoji a nikdo to nepoznal, protože byla stále velmi aktivní na sociálních sítích,“ dodala Taťána Makarenko, která je aktuálně také ve Vietnamu.

„Přiletěla jsem, abych svoji dívku podpořila. Každý den spolu trénujeme vše potřebné. Je to opravdu, jak kdybych soutěžila znovu. Každý den naspím podobně jako soutěžící, tedy dvě až čtyři hodiny. Miss Grand je opravdu fyzicky i mentálně nejtěžší světová soutěž krásy, na kterou máme licenci,“ dodala. ■