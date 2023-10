Monika Trávníčková zářila mezi hvězdami z Čech i Slovenska: V obepnutých šatech ukázala fantastickou figuru

Monika Trávníčková uspořádala koncert s hvězdami z Čech i Slovenska. Takhle jí to seklo Super.cz

"Měla jsem to štěstí, že jsem obsadila ty největší hvězdy známé v Česku i na Slovensku," upřesnila Monika, která na pódium Kongresového centra dostala celou škálu hudebníků od Marie Rottrové (81), Jitky Zelenkové (73) či Jaroslava Svěceného (62) a Felixe Slováčka (80) za českou stranu, po Sisu Sklovskou (58), Štefana Skrúcaného nebo Marcelu Laiferovou za slovenskou.

Protože byla Monika sama na jevišti, dala si záležet i na svém modelu. V róbě od brněnského návrháře Miroslava Michaela Knota, kterou jí doporučil její stylista Martin Gruntorád, jí to nebývale slušelo a vynikla i její postava. "Nedržím diety, spíš jsem pořád v běhu kolem rodiny, akcí, takže nepotřebuju fitness centra, ale mám trénink každý den. A taky za to může trochu i genetika," prozradila.

V našem videu nám prozradila i to, co dělá její manžel poté, co v Česku ukončil kariéru. Mají o něj prý velký zájem v německy mluvících zemích. ■