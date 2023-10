V šestnácti jsem málem umřela na předávkování. Byla jsem na extázi, perníku i andělském prachu, přiznala Pink

Pink přiznala, že v šestnácti málem zemřela na předávkování drogovým koktejlem. Profimedia.cz

„Na Den díkůvzdání v roce 1995 jsem byla na technoparty a předávkovala se. Byla jsem na extázi, perníku, andělském prachu a všech možných věcech. A pak jsem byla mimo, hotovo, bylo toho příliš,“ nechala se slyšet zpěvačka. „Skoro jsi zemřela,“ konstatovala reportérka, což jí Pink potvrdila. Andělský prach se říká droze zvané fencyklidin, která byla původně vyvinutá jako veterinární anestetikum, ale v současnosti se využívá téměř výhradně jako omamná látka.

„V šestnácti jsem se dostala k drogám, prodávala jsem je a pak mě vyhodili z domu, odešla jsem ze školy. Byla jsem úplně mimo,“ pokračovala ve zpovědi s tím, že naštěstí pár týdnů poté podepsala smlouvu s nahrávací společností LaFace Records jako členka dívčí skupiny, ale tahle spolupráce nebyla zrovna to pravé. Pink dokonce měla absolvovat kurzy etikety. „Chtěli, abych se naučila nosit šaty a používat správnou vidličku. Byla jsem jednou. Nefungovalo to,“ dodala Pink, která s drogami naštěstí dokázala brzy seknout.

Jelikož to nefungovalo ani v kapele, Pink se vydala na sólovou dráhu. V roce 2001 vyšlo její první album Can’t Take Me Home, které bylo hned dvakrát platinové. Úspěšně navázala i dalšími alby M!ssundaztood, I'm Not Dead či Funhouse. V současnosti je zpěvačka na turné s názvem Summer Carnival s letošní deskou Trustfall, kde stejně jako v předchozích turné předvádí nejen energickou show, ale se svými tanečníky i působivé akrobatické prvky. ■