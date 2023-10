Radikální hubnutí hvězdné tenistky Dominiky Cibulkové: Chci dát dolů 22 kilogramů, svěřila se

Dominika Cibulková jde s kůží na trh. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Tenisová hvězda, bývalá světová čtyřka Dominika Cibulková jde s kůží na trh. Známá sportovkyně a maminka na sociálních sítích oznámila, že se brzy pustí do radikální proměny svého těla.

„Je to pro mě velká a zásadní věc. Jdu s kůží na trh. Rozhodla jsem se dát do formy, dala jsem si osobní cíl. To znamená, že se za osm měsíců chystám zhubnout 22 kilogramů. Není pádný důvod, proč přesně 22 kilogramů, chci se dostat na určitou váhu,“ svěřila se Dominika se slovy, že chce svou cestu sdílet a motivovat tak nejen sebe, ale také své fanoušky.

„Sport vytrénoval moji pevnou vůli na takový level, že si myslím, že když něco chci, tak se zatnu a jdu za tím. Je to věc, na které mi v tomto momentě velmi záleží. Bylo to super být těhotná, kojit malinkou sedm měsíců, žít velmi kalorický život, ale už jsem si řekla, že už i já se chci sama sobě líbit a dobře cítit. I když mi manžel říká, že se mu líbím, tak to dělám hlavně pro sebe,“ podotkla maminka staršího syna Jakuba a dcery Niny, která se jí narodila letos v březnu. Děti přivedla na svět se svým manželem Michalem Navarou, za kterého se provdala v roce 2016. ■