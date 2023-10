Drsná seriálová bitka v ZOO. Žilková zkroutila ruku kolegyni, došlo i na skutečné slzy!

Sabina Laurinová musela odrážet drsný útok své sokyně v lásce. FTV Prima

Herečka Sabina Laurinová (51) je známou představitelkou spíše něžnějších rolí. Tentokrát na ni čekala poněkud drsnější scéna. V seriálu ZOO se na ni totiž vrhla představitelka Moniky Tereza Vodochodská, která ztropila žárlivou scénu a chtěla si to s Alicí v podání Laurinové vyřídit skoro jako chlap. Tedy ručně stručně. Vadilo jí, že se Alice až příliš často schází s jejím přítelem Luborem (Pavel Nečas).

„Přečetla jsem si scénář, kde bylo, že se Monika rozčílí až tak, že ji budou muset zpacifikovat. Říkala jsem si, že tak to určitě nedopadne, že ta holka tak hysterická nebude. Myslela jsem si, že tam naběhnu, jednou do Sabiny jako Alice strčím, protože už jsme jednou takové pošťuchování točily, a bude,“ vzpomíná na natáčení Tereza Vodochodská, ale jakmile na natáčení zjistila, že se mýlí, byla lehce nervózní.

„Když jsem přišla na plac, byl tam kaskadér, a to mě docela překvapilo. Dával na nás pozor, to zpacifikování bylo skutečné, tak aby se nic nestalo,“ prozradila. A do bitky se navíc vložily i Veronika Žilková (62) a Michaela Tomešová (32).

„Navíc to byl můj první natáčecí den s Veronikou Žilkovou. První obraz s ní a hned mi kroutila ruce, aby mě odtrhla od Sabiny. Vypadalo to banálně, ale rozumím té koordinaci, protože když vám někdo zkříží ruce za záda, může se stát, že to udělá nešikovně,“ míní.

A natáčení bylo i bolestivé. „Hned při prvním jetí jsem omylem od Míši Tomešové dostala loktem. Spustily se mi slzy, protože jsem to schytala přímo do nosu a nebylo to příjemné. Muselo se tak chvíli čekat, slzy se zamáčkly a jelo se dál. Jen Míša už stála na druhé straně,“ usmívá se Vodochodská.

Sabina Laurinová, jejíž Alice měla dopadnout nejhůř, odešla z celé akce nakonec jako královna a bez úhony. „Je to běžný standard mezi kolegyněmi při práci. Občas si zkrátka vjedou do vlasů,“ zavtipkovala hned na úvod Laurinová.

„Teď vážně. Bylo to fajn natáčení. Předem jsme se s Terezou na ničem nedomlouvaly a jely pocitově. Samozřejmě jsme to zahrály, žádné facky ani škrábance neproběhly. Jen jsme to správně nafingovaly. To je kouzlo herectví a kamery, která stojí ve správném úhlu,“ prozrazuje seriálová Alice, která nakonec po celé hádce odchází středem a bez úhony. ■