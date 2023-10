Od role Karla Svobody si musel udělat nové dírky na pásku: Saša Rašilov parádně zhubnul

Saša Rašilov parádně zhubnul díky tanci. Super.cz

Když jsme herce Sašu Rašilova (51) vídali v seriálu Iveta jako skladatele Karla Svobodu (✝68), byl tak trochu oplácaný. Teď je z něj opět štíhlý muž. Může za to jiná role. Naskočil totiž do seriálu Taneční, který natáčí TV Nova. A za to, že roli tanečního mistra zvládá, děkuje StarDance, i když se této soutěže účastnil už před třinácti lety.