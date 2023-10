Další trapas pro Harryho a Meghan. V animáku je Američané ztvárnili jako lenochy, kteří dostávají miliony za nic

Harrymu a Meghan se asi nebude líbit to, jak je ztvárnili tvůrci seriálu Griffinovi. Profimedia.cz

Meghan a Harry před časem opustili Británii kvůli tomu, aby mohli žít svobodný život a nebyli svázáni královskými povinnostmi. Možná také měli pocit, že je Amerika přijme s otevřenou náručí a bude prince a bývalou herečku milovat. Část lidí s nimi určitě sympatizuje, jiní ale královskému páru nemohou přijít na jméno, nebo si z nich utahují. Jako například před pár měsíci, kdy Harry a Meghan údajně dvě hodiny prchali před paparazzi fotografy ve smrtelně nebezpečné honičce po New Yorku. Spousta osobností se pak vyjádřila v tom smyslu, že kvůli zácpám je taková „honička“ po Manhattanu zcela nemožná.

A teď jsou Harry a Meghan opět terčem výsměchu, tentokrát se do nich opřeli tvůrci slavného amerického seriálu Family Guy neboli Griffinovi, který známe i u nás a ve kterém v originále jedné postavě propůjčuje hlas i Mila Kunis. Pár je vyobrazen na lehátkách u bazénu, Harry popíjí svůj drink, když v tu chvíli přijde komorník s obálkou s penězi a princi sděluje, že v ní jsou jeho miliony z Netflixu za...nikdo neví za co. Harry mu vzápětí odvětí, aby je uložil k těm ostatním. Následně Meghan vezme do ruky svůj mobil a oznámí manželovi, že musejí vytvořit instagramový příspěvek za v přepočtu téměř šest milionů korun pro restauraci Del Taco. Z toho princ není příliš nadšený.

Reakce Harryho a Mehgan na seriál zatím není a nejspíš ani nebude známá, dá se ale předpokládat, že zcela nadšení z toho, jak jsou v Americe vnímáni, nejspíš nebudou. ■