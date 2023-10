Nebyly ty šaty zbytečné? Jessica Alves předvedla své „výtvory“ ve zcela průsvitných mini. Neuvěříte, po jakém muži touží

Jessica Alves slavila narozeniny kamaráda. Profimedia.cz

Nejdřív to byl Ken, teď je to Barbie. Jessica Alves za plastické operace utratila prý v přepočtu více než 28 milionů korun a podstoupila jich více než 100. Se svým zevnějškem je snad už celkem spokojená, i když vzhled její tváře jako by promlouval o tom, že se změnami stále ještě nekončí. Jedna věc ale Jessice chybí zcela zásadně. A tou je muž. „Ve čtyřiceti letech jsem stále svobodná žena, přirozeně se občas cítím osamělá a často chodím na rande s cílem najít svého okouzlujícího prince,“ řekla magazínu MailOnline s tím, že její vyvolený nemusí být bohatý ani příliš hezký. Nedávno prý zjistila, že je sapiosexuálka, což znamená, že ji přitahují jen moudří lidé s vysokým IQ.

Jessica měla i profil na Tinderu, ten jí ale byl několikrát smazán s tím, že se určitě jedná o falešný účet. Na její urgence o tom, že je to skutečně ona, prý nikdo nereagoval. Barbie se tak na sebe snaží strhávat pozornost mužů hlavně během osobního kontaktu, ve chvílích, kdy se jde pobavit s přáteli. Nejdříve slavila narozeniny kamaráda v restauraci, poté se celá parta přesunula do klubu. A na sebe si Jessica vzala skutečně velmi odvážné šaty s flitry, které díky průsvitné látce odhalily celé její přednosti. Tak snad čtyřicetiletá svobodná dáma nějakého toho člena Mensy opravdu zaujala. ■