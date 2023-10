Pořád je to kus: Lucie Borhyová v klipu jako sexy myčka aut, Háma a Sokol skončili v trenkách

Lucie Borhyová v klipu jako sexy myčka aut, Háma a Sokol skončili v trenkách.

Červené lacláče a bílá tílka dámy vyfasovaly na natáčení upoutávky na taneční festival v Brně, sekundovali jim pánové Aleš Háma (50) a Ondřej Sokol (52). Ti, jak můžete v klipu vidět, na konci zase skončili jen ve spodním prádle. Aleš ve slipech, Ondřej v trenkách.

Jsme holky automechaničky a Ondra Sokol s Alešem Hámou přijeli do pneuservisu, kde zrovna nás rozhodně nečekali,“ prozrazuje rozjezd trošku hříšné scénky Lucie Borhyová. „Nevím, jestli moje žena bude úplně nadšená, až to uvidí,“ říká Ondřej Sokol. To Aleš Háma se prý při natáčení bavil. „Bylo to hezké, ale to se nikomu nikdy nestane," tvářil se smutně herec.

Se všemi protagonisty klipu se mohou setkat i návštěvníci tanečního festivalu Life!, který proběhne poslední listopadový víkend v Brně. ■