Známé osobnosti cupují Kazmu za rozházený milion dolarů: Zoufalství, dno i ponížení, píše Leitgeb i Třeštíková

Kazmova hra má hořký dojezd. Dočkal se pořádné kritiky. Foto: Super.cz/Herminapress

Jeden milion dolarů se rozhodl nacpat do kontejneru, který zavěsil na vrtulník a rozházel je na poli v Lysé nad Labem, kde o peníze svedl boj dav lidí.

Kazmova akce ovšem nadzvedla ze židle nejen fanoušky, ale také několik známých osobností.

„Z toho je mi teda smutno,“ vzkázala k videu Nikol Leitgeb (37). „Asi si umím představit, že spousta lidí tam běžela fakt ze zoufalství, že třeba fakt nemají na živobytí. A tohle pro ně nebyla zábava, ale vlastně strašná potupa a stres. Ale třeba se mýlím,“ dodala oblíbená influencerka.

Kazmův krok zkritizovala také spisovatelka Radka Třeštíková (42). „Wow, geniální nápad, jak ponížit lidi. Možná jim to mohl rovnou naházet do hnoje, aby se víc pobavil. Šílený dno. Ne od těch lidí, co se tam ženou za penězi, to je vzhledem k ekonomické situaci v zemi omluvitelné, ale fakt, že tohle Kazma považuje za zábavnou hru, tak to teda díky a čau. Už nikdy,“ podotkla.

Také hudebník Jordan Haj (35) vyjádřil veřejně svůj názor na celou věc. „Ještě, že na světě zrovna není ani jedno místo, kde by mohl 1 milion dolarů třeba zachránit životy,“ uvedl.

Kamil Bartoška se během své hry spojil s Doniem, což je platforma, která umožňuje uskutečnit sbírky pro potřebné. Na každou bankovku nalepil QR kód, skrze který mohou hráči potřebným pomoci. Avšak lidé pochybují, že tento krok většina soutěžících skutečně udělá. ■