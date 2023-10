Takhle skvěle Mariah Carey (54) už dlouho nevypadala! Po její lásce (40) přitom není už měsíce ani vidu

Mariah Carey šla na večeři do Nobu... Profimedia.cz

Její přítel Bryan Tanaka (40) se ostatně po jejím boku neobjevil už několik měsíců, naposledy spolu byli spatřeni letos začátkem května v Disney Worldu na Floridě. Na Instagramu pak byl jejich posledním společným snímkem ten, který sdílel o pár dní později make-up artista Kristofer Buckle.

Pár nesdílel žádný společný příspěvek dokonce od března, kdy slavili sedmé výročí vztahu. Prozatím se ale ani jeden nevyjádřil, že by se v jejich osobním životě cokoli změnilo.

Pětinásobná držitelka cen Grammy ovšem už dlouho nevypadala tak skvěle jako právě v pátek, kdy v černé róbě s hlubokým výstřihem a zajímavým třpytivým prvkem na boku zavítala do vyhlášeného podniku.

Minulý týden Carey zároveň představila společně se svými dvanáctiletými dvojčaty Monroe a Moroccanem novou spolupráci, a to s firmou The Children’s Place zaměřující se na dětskou módu. Není divu, že se celá kampaň nesla v duchu Vánoc, když je Mariah Carey proslulá coby zpěvačka nejikoničtější vánoční písně All I Want For Christmas Is You... ■