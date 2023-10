Popově brutální song, roztrhaný a nekompaktní valčík bez myšlenky. Dědíkovi bylo líto vypadlého Davida Prachaře

David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná Foto: Česká televize/Mikuláš Křepelka

On sám něco podobného zažil ve čtvrté řadě této populární televizní taneční show, když vypadl v prvním kole s herečkou Veronikou Žilkovou (62). „Strašně mě mrzí, že David Prachař vypadl, byl jsem jeho fanda. V prvním kole se mi moc líbil jeho jive, byl skvělý, uvolněný, zvládl těžké krokové variace a tančil opravdu jive,“ řekl Super.cz Dědík.

Druhé kolo mu ale zlomilo vaz. Za to prý podle Dědíka může mimo jiné i špatně zvolená choreografie. „Větev mu podkopl druhý tanec, celá ta show na mě působila příliš nekompaktně a bez konceptu, song byl na něj moc popově brutální. Neviděl jsem, jestli to bylo rockové vystoupení, nebo něco jiného, nemělo to myšlenku,“ míní Dědík.

K Prachařovi by se prý hodilo něco úplně jiného. „On je elegán a měl zatančit klasičtější valčík. Tohle mi přišlo jako pokus o to dělat velkou show, a to se nepovedlo. Myslím si, že byla špatně zvolená choreografie i hudba,“ dodal Dědík.

A kdo ho ve StarDance naopak zaujal? Stejně jako porotě, se i Dědíkovi líbí tanec snowboardistky Evy Adamczykové (30). „Obdivuji na ní její rychlost a švih, ona je strašně rychlá a dynamická partnerka, to je málokterá, některé jsou sice krásné a poetické, ale ne tak svižné. Švih a dynamika, to je největší zbraň Evy Adamczykové,“ má jasno Dědík. ■