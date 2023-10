Jsou opravdu jen kamarádi? Sexy Veronika Lálová přišla na StarDance opět v doprovodu olympionika Davida Svobody

Sexy Veronika Lálová na StarDance opět v doprovodu olympionika Davida Svobody Super.cz

Veronika se po boku moderního pětibojaře Davida Svobody objevila na prvním přímém přenosu dvanáctého ročníku, kdy oblékla výrazné oranžové šaty. V hledišti nechyběli ani další sobotu, kdy přišli opět spolu a na první pohled by kdekoho napadlo, že jsou pár.

„My jsme spolu hlavně tančili ve StarDance, takže jsme bývalí taneční partneři, rozumíme si, tak jsme si řekli, že to bude super zase si vyjít společně a že si to takhle užijeme,“ svěřila se Super.cz Veronika, která tentokrát zářila v odvážných fialových šatech.

Jiskra prý mezi párem dosud nepřeskočila. „Jsme kamarádi a přátelé a myslím, že to takhle bude i do budoucna,“ prozradila Lálová s tím, že díky sociálním sítím dostává pozvánky na rande.

„Občas se něco takového stane, obzvláště po těch oranžových minulých šatech. Ale nevidím to na seznámení tímhle způsobem, jsem za to ráda a vážím si toho, přečtu si to a odepíšu, že děkuji,“ prozradila Veronika Lálová, která odlétá do Brazílie.

„Pravdou je, že budu v Brazílii trávit více času než minule, protože už dělám i zájezdy. Teď zrovna odjíždím na dva turnusy, a ještě v únoru znovu, takže se přijedu jen ochladit,“ řekla Veronika Lálová s tím, že stěhování zatím nezvažuje. ■