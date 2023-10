Ze StarDance vypadla vyhublá na kost: Když jsem tančit přestala, přibrala jsem a cítím se lépe, říká Marika Šoposká

Marika Šoposká skončila ve StarDance vyhublá na kost. Super.cz

Když před dvěma lety ve StarDance tančila s Robinem Ondráčkem, diváky až děsilo, s jak vyhublým tělem v pátém kole končila. " Od té doby, co jsem tančit přestala, jsem zase nabrala a je to ku prospěchu. Cítím se mnohem lépe ," přiznala Super.cz herečka Marika Šoposká (33), která také patřila k hostům 100. jubilejního dílu.

"Vyčerpávající to bylo pro všechny, ale já k tomu měla ještě hodně malé dva kluky, tak jsem si to tím zkomplikovala. Ale bylo to krásné, mám na to samé hezké vzpomínky a zpětně vůbec nelituju. Litovala bych, kdybych do toho nešla, protože bych nevěděla, o co jsem přišla," dodala herečka. Ta zářila nejen ve svých flitrových šatech, ale také úsměvy, které fanoušci seriálu Octopus, v němž ji aktuálně můžeme vídat na obrazovkách České televize, rozhodně neznají.

"Tak Octopus je velmi specifický a jiný, než byly všechny moje předchozí role. Asi si diváci říkají, co to je za čúzu. Ale beru to tak, že jsem si mohla zahrát úplně jiný charakter. A hrozně mě to bavilo. Chápu, že diváci by rádi zase nějakou milou herečku, ale mají možnost přepnout na Voyo, kde pořád hraju v Ordinaci, a tam je moje role Bibi velmi milá. A milá jsem i ve skutečnosti," dodala. ■