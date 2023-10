Roli dostala, protože spala s režisérem: Martha Issová zavzpomínala na seznámení se svým manželem

Martha Issová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

„David mě balil na spoustu věcí, ale i na to, že spolu budeme točit. Sliboval role a pak to byla věta: Vidíš, když ptáčka lapají...“ smála se Martha Issová v show 7 pádů Honzy Dědka.

Jednalo se o film Ve stínu z roku 2012. „To je paradox, že tuhle roli o jedné větě jsem získala díky tomu, že jsem spala s režisérem. Tam jsem skutečně byla vteřinu, ale vůbec mi to nevadilo. Byla jsem ráda, že můžu být u toho. Byl to film mého oblíbeného režiséra, tento režisér skutečně patří k mým nejoblíbenějším. Různě se to proměňuje v průběhu dní, dneska je to rozhodně můj nejoblíbenější režisér,“ doplnila herečka. Během natáčení pořadu byl její manžel doma a hlídal děti.

Martu Issovou aktuálně můžeme vidět v kinech v novém snímku Úsvit. A jak herečka popsala svou novou roli? „To je čůza, nána, koza, kráva. Mám poměrně široké spektrum, sama nevím, ke které z postav se vztahuji nejvíc. V tom Úsvitu, doufám, že to není role, kterou jsem dostala na tělo. Ale bavila mě,“ dodala během natáčení. ■