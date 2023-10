Ivana Chýlková v rozpacích z chvály nohou: A nemusí její manžel opravdu žárlit na tanečního partnera?

Ivana Chýlková a Jan Tománek Super.cz

Za neskutečně dlouhé a nádherně tvarované nohy sklízela během posledního soutěžního večera StarDance herečka Ivana Chýlková (60) jen samou chválu. Až z toho byla sama v rozpacích. " To je to až taková pecka? Já jsem na ně zvyklá, mně to nepřijde. Budu se na ně muset pořádně podívat ," smála se.

A proč je neukazuje častěji než jen na tanečním parketu? "Musím si to šetřit, je to pak zajímavější, než když to furt vystavujete. Takže na StarDance, nebo doma," dodala Chýlková. "Mně prostě přijdou dlouhé," doplnil ji její tanečník Jan Tománek (52), se kterým si herečka velmi rozumí, a i když si stále vykají, žertují spolu ostošest, což můžete vnímat i v našem videu. "Vykání je takový výplod naší komunikace a nás to takhle strašně baví," svěřil Tománek. "Je to zábavnější," míní Chýlková.

Pár spolu vyrazil ven i mimo tréninky a soutěž. Minulou neděli jsme je potkali ve vinohradském divadle. "Mohutně jsme podporovali v Roztančeném divadle Jitku Asterovou," vysvětlili. Jejich partneři, i Jan Tománek je ženatý, ale prý na jejich souznění žárlit nemusejí. Když jsme připomněli "výměnu partnerů", kdy si Ivana Chýlková s kolegyní Janou Krausovou (69) vystřídaly před dávnými lety partnery, herečka vysvětlila, že to tehdy bylo úplně jinak. "My se neznali, vzniklo to v průběhu času. To jen média tak takhle psala," uvedla na pravou mírou.

Během rozhovoru Chýlková s Tománkem také prozradili, jaký tanec je čeká v příštím kole. Máme se prý na co těšit. ■