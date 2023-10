Smyslná Kubelková, nohy Chýlkové, první zranění a přeřek Marka Ebena: Takhle probíhal druhý večer StarDance

Iva Kubelková a Martin Prágr tančili tango Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Moderátor popletl jména tanečnic a místo Zuzany Dvořákové Šťastné řekl jméno Kateřiny Bartuněk Hrstkové, což některé zmátlo. Porota ani ve druhém kole soutěžící nešetřila a pustila se do drsného hodnocení. Tentokrát to nejvíce schytal kajakář Vavřinec Hradilek. I přes zvedačky, které na parketu předvedli, příliš vysoké hodnocení nedostali. „Chyběl mi rytmus v těle, vůbec to tam nebylo,“ řekla k jejich tanci Tatiana Drexler.

Fantastický výkon naopak podle Drexler předvedla Eva Adamczyková (30), která se při valčíku na parketu vznášela jako princezna. Svým výkonem plným energie zaujal i její manžel Marek Adamczyk (35), který měl se svou tanečnicí sobotní večer poněkud ztížený.



Lenka Nora Návorková musela kvůli poraněnému kotníku tančit bez bot. I přes problémy s nohou, kvůli kterým nemohla obout taneční střevíce, předvedli skvělou sambu. „Možná buďte ráda, že jste dnes tancovala bez bot, protože v některých pasážích jsem si myslela, že vašeho partnera nedohoníte,“ řekla se smíchem Tatiana Drexler.

Svým smyslným výkonem okouzlila porotu i televizního diváka také Iva Kubelková (46), která předvedla nejlépe hodnocené tango večera. Richard Genzer poprvé během hodnocení udělil devítku a pár získal 25 bodů. Herečka Ivana Chýlková nastoupila na parket tentokrát v rytmu samby a dala na odiv zejména své nekonečně dlouhé nohy.