Syn Leony Machálkové už má holku: První lásku si užívá se spolužačkou z Pákistánu

Aby pracovní nápor zvládala fyzicky i psychicky, přidala zpěvačka k pohybu, který celý život miluje, a vitamínům i další doplňky energie. "Medituju a teď jsem mluvila s kolegyní Jitkou Zelenkovou, která mi doporučila chodit do kryokomory. Jsem zvědavá, jaké to v minus 120 stupních bude," plánovala.

Nemohli jsme se nezeptat na jejího syna Artura, který už druhým rokem studuje design v zahraničí, konkrétně v italském Milánu. "Je tam spokojený, škola ho baví, což mě uklidňuje. Jsem ráda, že si vybral dobře, dostal i stipendium. Má tam kamarády, dokonce se zamiloval a prožívá první lásku," prozradila na syna.

Artur už maminku s přítelkyní seznámil v květnu. "Je to půvabná černovláska, která pochází z Pákistánu, studují spolu a problém s dorozuměním nemají. Mají vedle urdštiny oficiální řeč angličtinu, Artur už taky dávno nemá s angličtinou problémy. Je to obrovská láska, a to k tomu mládí taky patří," vyprávěla.

Sama Leona už dlouho lásku nepotkala, ale pořád v ni věří. "Různými výpočty jsem zjistila, že moje šťastné číslo je 24, a nejen proto, že jsem se narodila 24. května. A příští rok bude 2024, tak doufám, že se to zlomí. Zatím jsem stále single," uzavřela. ■