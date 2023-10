Léto si prodlouží u moře: Heidi Janků tentokrát předvede tělo na Floridě

Heidi Janků si prodlouží léto na Floridě. Super.cz

Říjen má zpěvačka téměř nepracovní. Vyrazila jen zazpívat dětem z dětských domovů na soustředění Hejbejte se a zpívejte, které tradičně pořádá cvičitelka Hanka Kynychová. V našem videu jsme zavzpomínali i na její pěvecké začátky. Že by sama děti zpívat učila, odmítá, i když její rodiče hudbu učili, maminka hru na violoncello, tatínek na dechové nástroje. "Myslím, že trpělivost mám, zvládla bych to, ale každý by měl dělat to, co umí. Já na to vzdělaná nejsem a sama bych učit občas potřebovala," míní.

Jako zpěvačku sice Heidi čeká nabitá zimní sezóna, ale teď si ještě prodlouží léto. "Odlétám na pár dní, tedy na týden, na Floridu. Těším se, že bude teplíčko. Letím s kamarádkou, která tam měla kdysi dům, tak se tam vyzná. Budeme tam u známých," upřesnila těsně před odletem. Teď už se na Floridě vyhřívá, tak už se těšíme na sexy fotky z pláže. ■