MMA bijec Zdeněk Polívka promluvil o drsném dětství: Přítele Lucie Vondráčkové spolužáci topili

MMA bijec Zdeněk Polívka si prošel těžkým dětstvím. Herminapress

O svých dětských letech se profesionální sportovec rozpovídal v pořadu 13. komnata. Zdeněk Polívka vyrůstal s mladším bratrem a sedmi sestrami. „Já bych to nikdy v životě neměnil, myslím, že mi to dalo to nejlepší, co mohlo. Učili jsme se skromnosti, jak nás bylo hodně, tak jsme si nemohli úplně vyskakovat. Všechno jsme si měřili pravítkem, aby to bylo fér. Rodiče nás vedli k víře, takže nám dali i pokoru, a to co mohli, nám předali,“ svěřil se profesionální sportovec, který neměl dětství idylické.

Tatínek trpěl Alzheimerovou chorobou, nějakou dobu se tak o něho starali, protože byl ve vážném zdravotním stavu. Když bylo Zdeňkovi 16 let, tatínek zemřel a sportovec po něm jako nejstarší syn převzal určité povinnosti. „Mám na něj málo vzpomínek, jsou to obyčejné věci, ale o to jsou intenzivnější,“ řekl Polívka s tím, že jedna ze vzpomínek je na to, jak s tatínkem sledoval film Vinnetou. „Maličkosti, ale hodně intenzivní,“ řekl Zdeněk Polívka. Jeho tatínek kvůli nemoci potřeboval 24hodinovou péči a o vše se zvládli postarat společně.

„Když v tom člověk žije, tak vidí, že je to dobré a pak najednou přestal mluvit a nic. Ty skoky byly hodně strmé,“ řekl Polívka. Když byl Zdeněk ve 4. třídě, musela jeho rodina hledat nové bydlení, přestěhovali se do Jičína, kde Zdeněk ani jeho sourozenci nezapadli mezi místní děti. „Byli jsme jinačí, byli jsme odlišní než naši vrstevníci, a to je důvod té šikany, když je někdo jiný, je z něj terč,“ řekl Zdeněk Polívka, který to jako chlapec v novém prostředí neměl jednoduché.

„Začalo to pozvolna, nejdřív psychická, výsměchy,“ začal vyprávět. Zdeněk se ve škole necítil dobře, to se promítlo i na jeho prospěchu a stal se outsiderem. Pak přišla i fyzická šikana, a to, když byli s třídou v aquaparku. „To byla taková volná zábava, tak byl hon, tak mě začali topit, pro zábavu,“ řekl Zdeněk Polívka. „V páře mi strkali hlavu tam, odkud jde ta pára, to bylo hodně nepříjemné,“ rozpovídal se Zdeněk Polívka v pořadu 13. komnata, který Česká televize odvysílá 25. října. ■