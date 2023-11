Byla jsem naštvaná a řekla jsem si, že všem ukážu: Miss z děcáku chodí 10 let na terapie, teď začal i její bratr, moderátor

Veronika Kašáková si pochvaluje terapie, na které chodí. Super.cz

"Zrovna včera jsem přemýšlela, kde se to ve mně vlastně vzalo. Jako matka zpětně přemýšlím o tom, co nám rodiče udělali. A myslím si, že když vám lidi tu cestičku neumetou, jsou ty děti asi silnější, protože musejí. Jinak v té komunitě nepřežijí. Já byla zdravě naštvaná na celý svět a lidi kolem sebe. A prvotní myšlenka byla: Já vám ukážu! Dneska už to samozřejmě dělám pro sebe, svoji rodinu," svěřila se Veronika.

Hodně jí pomohly také terapie, k nimž konečně přemluvila i svého staršího bratra. "Já na terapie chodím už deset let a každé Vánoce jsem mu dávala voucher a nikdy nešel. Teď, když už jsem na něj veřejně práskla, že se rozhodl chodit, tak je to závazek a musí. Klukům se vždycky říkalo, že kluci přece nepláčou, takže možná ty negativní a destruktivní vzpomínky někam zakopali, ale ony se derou na povrch v jiných podobách. Jsem na bráchu pyšná, snad to dotáhne," dodala.

A jsou v kontaktu s rodiči, kvůli kterým v dětském domově skončili? "Ano. Táta mi dneska zrovna dvakrát volal a přemýšlela jsem nad tím, že bych mu řekla, aby přišel. Ale ještě si dám trošku načas. Ale kontakt máme, i když většinou online anebo telefonní. A s mámou je to to samé," uzavřela na křtu kalendáře Odvaha snít pro svůj nadační fond, který její bratr moderoval. ■