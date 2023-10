Martin Maxa (62) našel další ženu: Tahle brunetka je pro něj dva v jednom!

Martin Maxa prozradil, co ho spojuje s touto ženou. Super.cz

Martin aktuálně stále vystupuje a brunetka s ním hraje jako doprovod na housle. Využil ji ale i ve svém hotelu v Roudnici nad Labem, který po šesti letech konečně dokončil. "Trvalo to dlouho a bylo to drahé, protože to byly budovy z roku 1920. Bylo potřeba to kompletně zmodernizovat, udělat nové topení, stoupačky," vyjmenovával s tím, že sám na rekonstrukci pracoval. "Užíval jsem si to. Já to nedělal kvůli tomu, že bych od toho čekal velký profit, ale bavilo mě tvořit a vymýšlet," vysvětloval.

Hoteliérem na plný úvazek se ale stát nechce. "Vlastně jsem to přehodil na někoho jiného, a to je právě Jolana Szajewska. Nejen že jsme si plácli, aby u mě hrála na housle, ale zjistil jsem, že umí strašně moc jazyků a velice dobře se vyzná v hoteliérství. Takže jsme se domluvili, že mi hotel povede. A já nebudu dělat nic, jen si zpívat a malovat," vyprávěl.

Že by z Jolany udělal rovnou tři v jednom a stala se i jeho životní partnerkou, ale vyloučil. "Už mám rád tu svoji svobodu a samotu. Jsem krásně svobodný, dělám si, co chci, brnkám na kytaru, maluju obrázky a je to krásné," uzavřel. ■