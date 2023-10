Po třech letech zůstala opět sama se třemi syny: Herečce Vlastině Svátkové zkrachoval vztah s o 7 let mladším partnerem

Vlastina Svátková je po třech letech vztahu s o 7 let mladším přítelem opět sama. Super.cz

Na to, že většinou chodila do společnosti buď sama anebo s kamarádkami a o sedm let mladšího přítele Jana Rybu s sebou příliš často nebrala, jsme byli zvyklí. Proto byl dotaz, zda s ním herečka Vlastina Svátková (41) pořád ještě je, víceméně formální. O to víc nás překvapila odpověď.

"Už není. Není dlouho. A jsem v klidu. Nebudu se ze vztahu vypisovat další knihou," řekla Super.cz Vlastina s tím, že okolnosti rozpadu tříletého vztahu by si raději nechala pro sebe. Po pauze, kdy se věnovala herectví, se ale opět do psaní vrhla. Tentokrát ovšem nepíše sama. "Potkáváme se s jedním psychologem, on mluví, já mu vůbec nerozumím a píšu knížku pro lidi, aby to pochopili," vysvětlovala s úsměvem.

"Vlastně se to, že jsem pořád běhala kolem dětí a zahrady, proměňuje v to, že čtu knihy a vzdělávám se, tak jsem zvědavá, co ze mě bude. Ale psychologii studovat neplánuji. Jsem psycholog díky svým životním zkušenostem a radím ideálně sama sobě. Snažím se poučit ze svých minulých zkušeností a věřím, že po čtyřicítce už trošku rozumu mám," míní a v našem videu se více rozpovídala o nejen o tvorbě, ale i o svých synech, s nimiž opět zůstala sama. ■