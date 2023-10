Love Island nebo porno? Tohle je přes čáru, reagují diváci na intimnosti Honzy a Pauliny, které televize zveřejnila

Dle diváků zašla televize za hranici slušnosti. S fanoušky show sdílela velmi intimní chvíle jednoho z párů. Foto: Super.cz/TV Nova

Zato ostýchavějším párem jsou Honza s Paulinou, kteří původně ani nechtěli své spolubydlící informovat, že se sexuálním hrátkám oddali.

I přesto televize jejich velmi pikantní intimní moment sdílela s celým světem. „Cože?! Tohle se děje v koupelně na vile? Ten nejpikantnější a nejvtipnější BeachHut,“ stojí u videa na sociálních sítích Love Islandu, na které s úsměvem reagují bývalí soutěžící Gabriela Gášpárová a Petr Havránek.

Avšak samotným fanouškům už tohle sdílení tak úsměvné nepřipadá.

„Reálně proč? OK, ještě když to vidí kameramani, ale dávat to takhle veřejně, to už je přes čáru,“ uvedla divačka. "Nevím, jestli koukám na Love Island, nebo porno. Tohle byste měli opravdu smazat. Jsou věci, které už jsou prostě příliš,“ napsala další.

„Paulina věděla, proč tam nemá nikde ukazovat intimnosti i přesto, že by chtěla. Ta až se dozví, že tohle viděl celý svět, tak se z toho chudák ani nevzpamatuje. Nezávidím jim to, až vylezou ven a dozvědí se to,“ podotkla fanynka, se kterou spousta dalších souhlasí. „Tohle musí být největší peklo pro rodiče. Nezávidím jim to,“ píšou další diváci nevěřícně.

Post, který televize sdílela, později z Instagramu soutěže zmizel. ■