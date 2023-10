Tatiana Dyková ve společnosti v nové barvě: Herečka v ohnivé zrz prokoukla a pochlubila se maminkou

Tatiana Dyková Profimedia.cz

Herečka Tatiana Dyková (45) má měsíc plný premiér. Na představení filmové novinky Bratři, kde si zahrála roli matky bratrů Mašínových, se objevila se zcela novou image. Své hnědé vlasy si nechala obarvit a dorazila do kina se zářivě zrzavým odstínem.

Důvod změny byl jasný, a to nové natáčení, které má herečka před sebou. „Říjen mám plný povinností kolem filmu a v duchu premiér,“ svěřila se Dyková, která měla nedávno premiéru filmu Citlivý člověk a za pár dní uvede do kin snímek Bratři.

„Od listopadu začínám natáčet pokračování seriálu Případy mimořádné Marty pro Novu a potom po čtvrt roce, co ji dotočím, začínám točit s Honzou Hřebejkem a s Petrem Zelenkou,“ prozradila Super.cz herečka, na kterou se ve filmové novince přišla do kina podívat i její maminka Karla Winklerová. Z její přítomnosti měla herečka velkou radost, o to víc, že dostala za svůj herecký výkon pochvalu.

Následující měsíce bude Dyková trávit opět před kamerou. „Úplně nesnáším, když vím, co budu dělat za tři čtvrtě roku, ale teď to vím, bylo to ale vykoupeno velkým volnem a užila jsem si celé léto,“ svěřila se Tatiana Dyková. ■